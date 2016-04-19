美国债市：美国公债收益率因股市走坚而上升，市场关注下周美联储会议

* 公债收益率上升，因油价和股市攀升

* 公债价格稍早短暂缩减跌幅，因3月美国楼市数据疲弱

路透纽约4月19日 - 美国公债收益率周二上涨，但留守在本月狭窄的交投区间内，因股市上涨和投资者静待下周召开的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。

美国公债本周基本上对油市和股市走势作反应，因本周没有左右投资者信心的重大经济数据公布。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周日就原油冻产计划会谈破裂后，油价在周一盘初触及低位，之后反弹。油价反弹，提振股市和降低公债买需。

“感觉是公债市场缺乏方向，目前是对风险人气作反应，”道明证券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg说。

指标10年期公债 价格下跌4/32，收益率从周一尾盘的1.77%上升至1.78%。自4月初以来，10年期公债收益率留守在1.81-1.69%区间内。

公债价格稍早缩减跌幅，因美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。

本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦在下周召开的美联储政策会议。

市场预计美联储不会在本月会议上加息，投资者将寻找美联储下次加息的时机的线索。

“我们可从政策会议中寻找美联储官员对今年余下时间加息想法的线索，且可能从中估计今年加息次数。目前市场消化美联储今年可能不加息，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻纽约的美国公债交易部门主管表示。

美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利等美联储官员最近表示，美联储对加息保持谨慎态度。

“过去几周官员的讲话清楚表明，他们将保持鸽派立场，”道明证券的Goldberg表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-07/32 (-01/32) 0.757

五年期公债 100 (-04/32) 1.250

10年期公债 98-19/32 (-04/32) 1.783

30年期公债 98-02/32 (-06/32) 2.594(完)

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