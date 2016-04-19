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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.27%，Nasdaq指数收低0.4%

路透纽约4月19日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二收升，标普500指数逼近纪录高位，受助于能源股上涨和强生季报强劲。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高49.44点，或0.27%，至18,053.60点；标准普尔500指数 收涨6.46点，或0.31%，至2,100.80点；Nasdaq指数 收跌19.69点，或0.4%，至4,940.33点。(完)

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