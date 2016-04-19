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货币新闻 | 2016年 4月 20日 星期三 04:39 BJT

国际油市：上周美国原油库存增加310万桶，增幅大于预期-API

路透纽约4月19日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，且增幅大于预期。

API公布，截至4月15日当周，美国原油库存增加310万桶，至5.395亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。库欣原油库存减少23.5万桶。

上周美国原油日进口量上升21.8万桶，至810万桶。(完)

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