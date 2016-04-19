版本:
中国
市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 04:36 BJT

美股盘后：雅虎第一季营收超预期，盘后交易上涨2.2%

路透4月19日 - 雅虎 周二在盘后交易中上涨2.2%，之前该公司发布第一季营收强于预期。

雅虎称，第一季GAAP营收为10.87亿美元，较去年同期下跌11.3%，去年同期为12.26亿美元。非GAAP每股收益为0.08美元，分析师预估为每股获利0.07美元；GAAP每股亏损0.10美元。

雅虎预计第二季非GAAP营运利润在亏损500万美元到获利1,500万美元之间。汤森路透I/B/E/S预计该公司第二季营收为11.0亿美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐