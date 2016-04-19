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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 05:20 BJT

纽约期市：ICE咖啡和可可期货上涨，期糖下跌

路透纽约/伦敦4月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡和可可期货周二上涨，受汇率变动支撑，而原糖期货下跌，因巴西天气乾燥，支撑该国蔗糖收割开局强劲，预计今年巴西将丰产。

汤森路透核心商品CRB指数 上涨，因美元兑一篮子主要货币 下跌，使美元计价的商品对持有美元以外货币的投资者来说较便宜。

巴西雷亚尔兑美元 上涨，因期望巴西总统罗塞夫遭弹劾将提振巴西陷入困境中的经济。

雷亚尔走坚，支持咖啡价格。

交投最活跃的阿拉比卡咖啡期货 收涨2.7%，至逾两周高位每磅1.293美元，因止损买单被触动，令涨势被放大。该合约收涨1.95美分，或1.55%，报1.279美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收涨10美元，或0.64%，报每吨1,565美元。

7月纽约可可 收涨38美元，或1.25%，报每吨3,079美元。次月合约 稍早攀升至3月中来最高3,086美元。

7月伦敦可可 收涨10英镑，或0.45%，报每吨2,235英镑，此前升至四周内最高的2,240美元。

3月原糖期货 收跌0.18美分，或1.2%，报每磅15.17美分。

8月白糖期货 收跌1.90美元，或0.42%，报每吨445.70美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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