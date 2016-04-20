《日本重要政经日程》--4月21日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月20日(三)
2350 - 一周资本流动数据
4月21日(四)
0120 - 标售三个月期贴现国库券
0130 - 标售20年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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