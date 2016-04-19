加拿大央行：总裁波洛兹称，通胀目标仍是“尚在争论中的问题”

波洛兹称，鉴于金融危机后一些央行不得不调降利率向零靠拢，通胀目标的问题“或许是最突出的问题”，而且通胀目标上升将给他们带来更多调整空间。

波洛兹称，必须考虑负利率的可能性。负利率也让他们的行动空间比之前更大。

他说，“这就是硬币的两面，需进行评估。”

波洛兹称，一两个月后应开始与财政部具体讨论。

这是上周公布利率决定后波洛兹首次发表评论。上周加拿大央行维持利率在0.5%不变，但称经济面临下行风险。