国际油市：原油期货下跌，之前科威特石油工人结束罢工且美国库存增加

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因升至近三个月高位后出现获利回吐
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，受压于获利回吐和农户卖盘，此前现货月3月合约 升至三个月高位，交易商说。
当地报纸Al Jarida周二的一篇推文引述工会称，数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工导致科威特石油产量锐减。
科威特石油公司(KOC)日产量一度被迫降至110万桶，低于约300万桶的正常产量。但周二产量已回升至约150万桶。
科威特结束罢工，令多哈协议破局引发的空头气焰再度高涨。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅大于预期，则更加助长空头气焰。
API公布，截至4月15日当周，美国原油库存增加310万桶，至5.395亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。库欣原油库存减少23.5万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/龚芳; 审校 张若琪/杜明霞)
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路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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