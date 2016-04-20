国际油市：原油期货下跌，之前科威特石油工人结束罢工且美国库存增加

当地报纸Al Jarida周二的一篇推文引述工会称，数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工导致科威特石油产量锐减。

科威特石油公司(KOC)日产量一度被迫降至110万桶，低于约300万桶的正常产量。但周二产量已回升至约150万桶。

科威特结束罢工，令多哈协议破局引发的空头气焰再度高涨。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅大于预期，则更加助长空头气焰。

API公布，截至4月15日当周，美国原油库存增加310万桶，至5.395亿桶，路透调查的分析师预计为增加240万桶。库欣原油库存减少23.5万桶。 (完)

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