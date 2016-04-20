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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 08:58 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元亚洲盘走势沉闷，脱离隔夜高位

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    * 欧元兑美元亚洲盘初走势沉闷，迄今在1.1355-63之间波动
    * 隔夜高位在1.1385，在1,1400之前及上方可能挂有卖单
    * 今日有期权到期，再次协助抑制走势
    * 在1.1200-1.1300有逾16亿欧元的期权到期，在1.1315-80有11亿欧
元，在1.1400-10有5.58亿欧元
    * 小时图一目均衡转换线切入位1.1369附近压力沉重，基准线支撑位
在1.1344
    * 下方有200小时移动均线切入位1.1338(完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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