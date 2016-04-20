中国债市动态：现券收益率和IRS携手续涨，新发国债远高预期再增压

路透上海4月20日 - 资金收紧及基本面向好，中国银行间债市周三早盘10年国开债等利率债收益率上行，利率互换(IRS)也延续上日升势。在一级市场远高于预期的七年续发国债结果公布后，稍早涨幅略小的二级市场国债收益率扩大涨幅。

交易员称，经济向好背景下，包括官方对货币政策方向判断的言论，以及营改增对金融业影响效果的发酵，都可能是助推利率债从弱市盘整转为收益率明显上行的原因。下一步还需要继续关注流动性变化，和更多新债发行市场情况。

财政部上午招标的七年期续发国债，加权中标收益率为中标收益率2.9393%，远高于此前2.86%的预测均值；边际中标收益率为3.0019%，投标倍数1.81倍。

华中一银行交易员表示，在七年国债招标结束前，10年国开债收益率和IRS涨约3-4个基点(bp)，而同期限国债涨幅仅为1-2个bp。不过随着超预期新债结果公布，国债收益率报价补涨。

剩余期限近10年的国债150023券最新报价 在2.98%/2.90%，上日尾盘为2.94%/2.88%；本次续发国债的标的券160006今日暂停交易，最新报价 为2.95%/2.85%，上日尾盘为2.87%/2.82%。

对于从上日午后收益率明显上行的原因，交易员莫衷一是。有的认为债券预期转差，交易户集中且流动性好金融债首当其冲，也有人表示，市场对营改增对金融业影响解读的发酵，也助推了收益率涨势。

路透最新关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，营改增后，国债和地方债依然保持免税金身，政策性金融债及其他金融债利息收入需缴纳增值税，这将扩大国债与政策性金融债及国债与信用债之间的利差。

华北一银行交易员也指出，对金融业来说，营改增“整体就是融资成本上升了，而且税负加重。都有放杠杆，融资成本会更高。”

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.545元人民币，较上日结算价跌0.19%；10年期国债主力合约T1606 收报99.375元，较上日结算价下跌0.22%。

交易所债市方面，上海证券交易所公告，国开1401券(018003) 今日上午交易出现异常波动，决定自9:30开始暂停该债交易，至14:55分起恢复交易。

剩余期限近13年的14国开01今日仅成交一笔，成交价100.40元，较上收市价下跌28.6元，或22.17%。但成交总金额仅逾4万元。