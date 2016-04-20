港报社评：失业率开始回升，青年要抗逆风--经济日报4月20日

本港失业率升至近两年新高，失业率纵不会急速飈升，惟阴乾格局难改，即将投入职场的中学、大学毕业生势首当其冲。年轻人须更珍惜工作机会，更积极装备自己，迎战职场冷风。

截至今年3月底，本港失业率升至3.4%，创2013年11月以来的新高。值得留意的是，除零售业与住宿服务业，受旅业明显放缓影响，失业率双双升至逾5%，港府指大部分行业的失业率均见上升。惟本港失业率应不致急剧飈升，阴乾格局却难改。

此因一方面，本港旅业调整难在短期结束，其负面影响料将持续一段时间，惟港府昨指本月上半月，整体访港旅客跌幅已收窄，此或有助略纾对就业市场的冲击；另一方面，本港作为小型外向经济体，就业市场表现难免受内地经济放缓的拖累，惟内地上季经济仍可维持在6.7%，反映内地经济仍有望软着陆，而非硬着陆，本港就业形势故不致急剧转坏。

本港失业率触底回升，职场陷阴乾格局，首当其冲的，应是即将在未来几个月毕业，投入职场的中学、大学毕业生。职场新鲜人甫踏出社会，便要面对职场冷风，要突围至少要做好两方面。

其一，更珍惜工作机会。过去几年各行各业人手严重紧张，不少雇主亦较愿意聘请缺乏社会经验的新鲜人，并投入更多资源培训，让年轻人边做边学。惟现时职场开始转势，雇主对应征者的要求自更高，年轻人须更积极争取工作机会，丰富职场实战经验，莫抱＂皇帝女唔忧嫁＂心态，白白错失机会。

其二，更积极装备自己。本港各行各业面对的困难，除经济大环境转弱，不少传统行业更面临互联网时代挑战，经营模式要大力转型。年轻人对社交网络、多媒体等新科技，较上一代更加熟悉，若新鲜人能更积极装备自己，将这些技能由日常玩乐的玩意，转化成更紮实的职业技能，助未来雇主增值，拥抱互联网时代，此将有助提升个人在职场议价能力，赢取更佳工作机会与前途。

本港职场阴乾格局短期内虽难改，但失业率急飈危机仍不高，雇主雇员不应过度悲观。对快将踏入社会的中学、大学毕业生来说，此既是不轻的考验，但当中亦蕴藏不少机遇，能否在就业淡市突围而出，还看年轻人能否展现更大拼劲，争取工作机会、提升职业技能，才能成逆市新人王。（完）

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