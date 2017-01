港报社评：民主不是万灵丹，没有民主更堪忧--信报4月20日

如果政府一直未能以民主方式产生,司法制度迟早会出问题,这是终审法院非常任法官包致金的讲法。

四年前,包致金曾经预言"一场前所未见的猛烈风暴正在来临",形容当时的香港法治"阴霾密布"。事隔四年之后,包致金出席外国记者会午餐会发表演讲之时回应当日的风暴论,表示自己所害怕的事已经发生(I think that my fears have been realized),可幸的是,至今没有看见司法制度遭侵蚀的迹象,司法系统"仍会站立在风暴当中"。他指出,社会上近年有愈来愈多不满甚至恐惧,包括书店员工失踪、由不满引起的公民抗命及街头暴力等等,但他仍然对"一国两制"有信心。

司法制度迟早会出问题,这是杞人忧天吗?尽管包致金没有明言问题所在,然而经历过占领运动和旺角骚乱之后,相信人人心知肚明,香港已经卷起一股互相撕扯的政治漩涡,影响所及恐怕会损害香港行之有效的法治。司法机构目前还可以应付大量的相关案件,继续秉持法律面前人人平等的原则,但随着政治漩涡愈卷愈大,出问题的讲法绝非危言耸听。

关于旺角骚乱,有一项民意调查值得大家深思。由民主党成员李华明任召集人的"未来@香港",委托岭南大学公共管治研究部进行调查,近六成市民认为近年社会冲突事件中,参与者对警员使用了过分武力,约三成认为警方的武力程度过分。针对年初一晚旺角骚乱,百分之四十三受访者非常不接受参与者使用武力;年轻人则有别于社会主流意见,十八至二十九岁的年龄层当中,六成人倾向不排除武力抗争以达政治诉求。简言之,愈年轻愈接受武力抗争,如此趋势实在令人担心。

走上武力抗争路线的年轻人之中,部分甚至鼓吹"香港独立"。就着港独或自决的议题,包致金认为,港独呼声是缺乏民主进程的结果。

民主绝对不是万灵丹,然而在一个缺乏民主、充斥抗争的社会,不但司法制度有机会出问题,即便是民生和经济层面亦难免陷入窘境。中国社科院财经战略研究院发布《旅游绿皮书》,指出去年全球和中国经济增长放缓,周边市场竞争加剧,香港旅游消费环境不断恶化。《旅游绿皮书》强调,政治因素对香港旅游业带来负面影响,占领运动、驱蝗及反水货客等事件影响香港旅游声誉,以致不少内地旅客却步,预计今年香港旅游业下行压力增大。根据香港旅发局数据,去年全年访港旅客共有五千九百三十万人次,按年下跌百分之二点五,其中内地旅客为四千五百八十四万人次,减少百分之三。

若说港独呼声是缺乏民主进程的结果,那么驱蝗和反水货客所反映的"中港矛盾",可以理解为本土主义者争取港独或自决的副作用。

回到包致金的语境,如果政府能够以民主方式产生,包括司法制度在内各层面所面对的猛烈风暴,是否可以纾缓下来?去年的政改方案本来有机会让香港迈出民主化的一步,奈何角力双方始终各说各话,政改方案被否决了,特首产生办法原地踏步,连立法会选举方式亦无寸进,然后又各自诿过于对方。

民主化诚然是一个空泛的概念,一人一票亦未必就是"真普选",问题是,香港人要是继续在互相撕扯的政治漩涡里头团团转,徒然愈陷愈深,缺乏理智的实质讨论,空泛的概念不可能焕发出生命力。

今年九月的立法会选举,我们期待各党各派的候选人拿出真心诚意,为香港的未来提出实质而有意义的愿景和主张,配合理性的讨论,尝试为落实民主化努力。至于明年的特首选举,不管谁落台谁上台,无可避免的是背负"小圈子黄袍加身"的原罪,肯定又要接受各方诘难,政府施政受阻之余,促进社会和谐乃痴人说梦。因此,下一任特首无论如何必须再一次推动政改,否则香港只会依然"阴霾密布",甚而刮起猛烈风暴。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

