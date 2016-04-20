港报社评：民主不是万灵丹，没有民主更堪忧--信报4月20日

如果政府一直未能以民主方式产生，司法制度迟早会出问题，这是终审法院非常任法官包致金的讲法。

四年前，包致金曾经预言＂一场前所未见的猛烈风暴正在来临＂，形容当时的香港法治＂阴霾密布＂。事隔四年之后，包致金出席外国记者会午餐会发表演讲之时回应当日的风暴论，表示自己所害怕的事已经发生（I think that my fears have been realized），可幸的是，至今没有看见司法制度遭侵蚀的迹象，司法系统＂仍会站立在风暴当中＂。他指出，社会上近年有愈来愈多不满甚至恐惧，包括书店员工失踪、由不满引起的公民抗命及街头暴力等等，但他仍然对＂一国两制＂有信心。

司法制度迟早会出问题，这是杞人忧天吗？尽管包致金没有明言问题所在，然而经历过占领运动和旺角骚乱之后，相信人人心知肚明，香港已经卷起一股互相撕扯的政治漩涡，影响所及恐怕会损害香港行之有效的法治。司法机构目前还可以应付大量的相关案件，继续秉持法律面前人人平等的原则，但随着政治漩涡愈卷愈大，出问题的讲法绝非危言耸听。

关于旺角骚乱，有一项民意调查值得大家深思。由民主党成员李华明任召集人的＂未来@香港＂，委托岭南大学公共管治研究部进行调查，近六成市民认为近年社会冲突事件中，参与者对警员使用了过分武力，约三成认为警方的武力程度过分。针对年初一晚旺角骚乱，百分之四十三受访者非常不接受参与者使用武力；年轻人则有别于社会主流意见，十八至二十九岁的年龄层当中，六成人倾向不排除武力抗争以达政治诉求。简言之，愈年轻愈接受武力抗争，如此趋势实在令人担心。

走上武力抗争路线的年轻人之中，部分甚至鼓吹＂香港独立＂。就着港独或自决的议题，包致金认为，港独呼声是缺乏民主进程的结果。

民主绝对不是万灵丹，然而在一个缺乏民主、充斥抗争的社会，不但司法制度有机会出问题，即便是民生和经济层面亦难免陷入窘境。中国社科院财经战略研究院发布《旅游绿皮书》，指出去年全球和中国经济增长放缓，周边市场竞争加剧，香港旅游消费环境不断恶化。《旅游绿皮书》强调，政治因素对香港旅游业带来负面影响，占领运动、驱蝗及反水货客等事件影响香港旅游声誉，以致不少内地旅客却步，预计今年香港旅游业下行压力增大。根据香港旅发局数据，去年全年访港旅客共有五千九百三十万人次，按年下跌百分之二点五，其中内地旅客为四千五百八十四万人次，减少百分之三。

若说港独呼声是缺乏民主进程的结果，那么驱蝗和反水货客所反映的＂中港矛盾＂，可以理解为本土主义者争取港独或自决的副作用。

回到包致金的语境，如果政府能够以民主方式产生，包括司法制度在内各层面所面对的猛烈风暴，是否可以纾缓下来？去年的政改方案本来有机会让香港迈出民主化的一步，奈何角力双方始终各说各话，政改方案被否决了，特首产生办法原地踏步，连立法会选举方式亦无寸进，然后又各自诿过于对方。

民主化诚然是一个空泛的概念，一人一票亦未必就是＂真普选＂，问题是，香港人要是继续在互相撕扯的政治漩涡里头团团转，徒然愈陷愈深，缺乏理智的实质讨论，空泛的概念不可能焕发出生命力。

今年九月的立法会选举，我们期待各党各派的候选人拿出真心诚意，为香港的未来提出实质而有意义的愿景和主张，配合理性的讨论，尝试为落实民主化努力。至于明年的特首选举，不管谁落台谁上台，无可避免的是背负＂小圈子黄袍加身＂的原罪，肯定又要接受各方诘难，政府施政受阻之余，促进社会和谐乃痴人说梦。因此，下一任特首无论如何必须再一次推动政改，否则香港只会依然＂阴霾密布＂，甚而刮起猛烈风暴。（完）

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