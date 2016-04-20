港报社评：离岸公司隐蔽如黑洞，公职申报利益须透明--明报4月19日

＂巴拿马文件＂涉及香港部分，《明报》今日报道多名政商界人士在外地成立离岸公司，包括BVI公司的情况。不过，基于离岸公司的隐蔽性，报道只有离岸公司的表面资料，无法深入了解股东与业务营运；即使如此，情况仍然暴露公职人士若涉及离岸公司，可能有潜在利益冲突。离岸公司制度运行已久，以本港的自由港特质和优势，不可能、也不应该堵绝。不过，为避免出现公职人物以权谋私，政府应该完善利益申报制度，公职人士若涉及离岸公司，例如可采取＂两级申报制＂，尽量显露公职人员的利益网络，减少腐败的风险。

今日本报的报道，关于长实和黄主席李嘉诚、恒基主席李兆基、演艺人员成龙以至澳门名人吴立胜等，由于他们涉及的离岸公司从成立、董事和披露的情况，未见任何不法不当之处，因此有关资料曝光，只能反映他们与不少人一样，以较隐蔽方式营运生意或管理资产等。严格而言，就增加公衆对他们的了解，也极其有限。不过，其他两名前公职人员的情况，即使以仅有资料，仍然反映一些问题。

据＂巴拿马文件＂披露，前任政务司长唐英年当年的利益申报，值得讨论。1997年回归，唐英年是首届行政会议成员，而在7月1日就任前13日，唐英年与从事地产业务的郑维志透过本港一家秘书服务公司在英属处女岛成立离岸公司；据公司章程显示，这家公司成立目的，包括投资股票、债券及地产市场等。直至2002年，时任特首董建华委任唐英年为问责官员，出任工商及科技局长，他在就任前3日辞任这家离岸公司的董事和退股，由家人接替。

文件只有这些资料。至于公司具体涉及什么生意、资金情况如何，并无任何披露。唐英年涉及的离岸公司，在他任董事的5年内，本港地产市场波动，当年行政会议讨论楼市政策时，唐英年是否有适当申报和避席，已经无法查究。这个个案，显示唐英年申报持有离岸公司，却没需要申报公司其他成员或业务状况，公衆根本无从监察，政府也不知道。若非＂巴拿马文件＂披露，外界根本不知道唐英年的离岸公司拍档，与地产有关。

刘皇发在2009年1月至2012年6月担任行政会议成员期间，与其家族成员共同持有3家离岸公司，涉及物业买卖。同样地，即使刘皇发在担任行政会议成员期间，有申报持有离岸公司，却一样没需要披露公司其他成员身分和具体业务。这在行政会议讨论房地产政策时涉及的利益冲突，是否获得恰当处理，现在刘皇发已经离任，也无从查核了。

本港就公职人士申报利益，一贯奉行自愿申报原则，传媒和公衆可以透过本地查册系统，发挥对照监察。不过，大量事例证明，每当查到＂离岸公司＂的时候，监察功能就止步，因为离岸公司的董事、股东和资金等都无从追溯，申报制度恍似遇到阳光照射不到的死角，形同具文，失去作用。唐英年和刘皇发的个案，一定程度反映了这种情况。

离岸公司除了企业营运，在金融世界更是投资理财的载体。因此，若说全面取缔离岸公司或限制其营运，并不切实际，只能从强化监察着手，特别是对掌握和参与机要的公职人士，要有办法应对他们涉及离岸公司的隐蔽实质。关于公职人士的申报制度，目前沿用的规定和要求，可以继续实行。由于司局长掌握大量机密资料、行政会议成员参与机要，若他们涉及离岸公司，就应该多做一重申报。例如向行政长官申报公司的成员、股东和资金等具体情况，这部分资料可不公开，但是要让行政长官知道，改变只要是离岸公司就宛如黑洞，无从知晓个中情况的局面。

目前在离岸公司掩护之下，权力和知情权与监察正处于不对称状态。司局长和行政会议成员获赋予权力，最重要是他们对政策的知情权，若作不当运用，可涉及巨大利益。因此，就他们的权力和知情权可能衍生的情况，都要置于可监察之下。在尊重离岸公司隐蔽性同时，只有行政长官知道司局长与行政会议成员的离岸公司＂内情＂（若有的话），对社会和公衆仍然保密，应该是合理和可接受的安排。愈多隐蔽，就愈有可能是腐败之源，行政长官和政府应该完善申报制度，堵塞漏洞。（完）

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