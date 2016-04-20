港报社评：加快多元发展，应对失业回升--文汇报4月20日

政府统计处发表的数字显示，本港最新失业率上升0.1个百分点，至3.4%，是两年来的最高。随着旅游业持续弱势、零售业不景和建造业后劲存疑，劳工市场受到的负面影响渐趋显现。令人忧虑难消的是，在外围经济差强人意的压力下，香港作为细小的外向型经济体，经济下行风险不容低估，本地就业市场的压力可能进一步加大。政府应积极推动多元经济发展，创造新增长点，促进新产业发展，从而制造更多就业职位，防止失业率上升。

本地大部分行业失业率均见上升，其中以建造业及零售业的升幅较为明显，而就业不足率上升主要见于建造业及餐饮服务业。由于访港旅客人数不断下跌，零售业乃至整个消费市道缺乏动力，导致商户结业及裁员潮陆续有来，势必推高相关行业的失业率。另外，立法会的＂拉布＂大战，拖累多项大型基建工程无法上马，令建造业从业者面临＂冇工开＂的困境。零售、旅游、建筑业，都是本港经济的支柱产业，一旦持续不景，危及＂全民就业＂局面，很容易形成消费不足累及整体经济的恶性循环。

欧美经济复苏未如人意，拖累香港的出口。未来，受到美国加息和外围经济不明朗影响，本港的外贸活动预计将持续走弱。加之邻近地区的货币贬值，放宽对内地旅客签证要求等，大大增加这些地区对内地旅客的吸引力，料必构成与本港抢客之势，对本港疲弱的旅游业可谓雪上加霜。香港未来的经济发展形势难言乐观，就业不足压力不容忽视。

作为一个经济多元化程度不高的地区，香港和其他的细小经济体一样，容易受外围因素影响而急速逆转，继而冲击本地就业市场，影响普罗市民生计。如今的局面，既有挑战亦有机遇，一方面楼价、租金有所下调，减轻企业经营成本，为本港发展新产业提供空间；另外，国家落实＂十三五＂规划、＂一带一路＂战略，积极鼓励、支持香港开发新优势，给香港带来新机遇。政府应主动扩阔本港经济基础，加强开拓海外市场，推进与内地全面合作，多管齐下为本港的经济增长引入新动力；此外，政府更应大力引导年轻人创业，以经济诱因和优惠政策营造大众创业的风气，鼓励年轻人努力创富，从而活跃经济活动创造就业机会。 （完）

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