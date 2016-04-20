《全球重要经济事件一览表》--4月20日-4月27日

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4月20日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月21日)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(0530)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和副总裁威尔金斯在参议院常务委员会就银行、贸易和商业问题作证(2015)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行欧元世代组织的竞赛活动中发表讲话。

阿姆斯特丹--经济合作暨发展组织(OECD)就贯穿始终的财务韧性举行全球研讨会(至4月21日)。发言者包括OECD秘书长葛利亚、荷兰央行总裁克诺特和财长迪塞尔布洛姆。

雅加达--印尼央行理事会会议(至4月21日)。

4月21日(四)

中国--国务院新闻办举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2016年一季度外汇收支数据有关情况，并答记者问(0200)。

法兰克福--欧洲央行举行管委会会议，之后宣布利率决定并召开记者会(1145)。

布拉格--欧洲央行和捷克央行联合会议，主题是“生产率和外部再平衡”(至4月22日)，捷克央行总裁等将发言。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并将公布货币政策报告(0730)。

雅加达--印尼央行公布政策决定。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将主持召开地方银行主管例行会议，讨论经济问题(2230)。

4月22日(五)

阿姆斯特丹--欧元集团会议。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典经济和当前的利率决定发表讲话(1145)。

纽约--中国国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。

4月25日(一)

法兰克福--欧盟执委会和欧洲央行联合会议，主题是“完成欧洲金融一体化：下一步是什么？”，欧盟金融服务执委希尔、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委科尔将发言。

4月26日(二)

纽约--加拿大央行总裁波洛兹将在加拿大投资行业协会及证券业和金融市场协会发表讲话(1240)。

纽约--加拿大央行总裁波洛兹召开记者会(1350)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至4月27日)。

法兰克福--欧洲央行宏观审慎政策和研究会议，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和芬兰央行总裁利卡宁参加(2200)。

巴西利亚--巴西央行货币政策会议(至4月27日)。

4月27日(三)

新加坡--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)。

北京--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议及声明(1800)。

温哥华--加拿大财长摩尔诺对大温哥华贸易局(Greater Vancouver Board of Trade)发表讲话(1900)。

东京--日本央行货币政策会议(至4月28日)。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决议(2100)。

巴西利亚--巴西央行利率决定(2200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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