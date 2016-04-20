《分析师观点》台湾3月外销订单优于预期，惟预期央行6月仍将降息

路透台北4月20日 - 台湾经济部周三公布，3月外销订单金额较上年同期跌4.7%，优于市场预估的下跌8.6 5%，为连续第12个月衰退。 经济部也预估，4月外销订单金额将较3月略减，预估为355-370亿美元。第二季转正成长机会仍在，将待4 月数据出来后才会比较明朗。 2016年3月(%) 2016年2月(%) 外销订单 -4.7 -7.4 路透调查 -8.65 -- 订单区域 中国大陆(含港) -7.5 -12.1 美国 -2.2 -4.5 欧洲 -4.1 -1.1 日本 -26.0 -26.1 **市场评论** --凯基投顾分析师 蔡耀德： 外销订单表现比预期好，一方面是传产因原物料价格反弹，此外，电子产品则有中国补库存需求，但苹果 销售不如预期则拖累表现。由于4月原物料价格还在走升，传统产业订单将会继续反弹。第一季订单 是底部，最差状况应该已经过去，第二季会较第一季反弹，但较去年同期还是会小幅衰退。在需求还不至大幅 增加下，预估央行在第二季理监事会议还是会降息。 --兆丰国际证券分析师李志安： 3月外销订单表现上看起来不错，但可能只是短暂因素带来的好转，主要是美国调整库存速度太慢，对科 技类股不利，致第二季科技类股能见度仍低。 因去年基期较高，3月外销订单虽比预期好一些，但说不定4月衰退又扩大；再者，外销订单好转亦不代表 台湾出口会好转，料6月央行有望再降息半码。最近市场开始有人认为美国6月可能不会升息，倘若美国第一季 GDP不到1%，台湾GDP若衰退到1%，央行6月降息机率将升高。 **市场反应** --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收升1.7分，报32.248。 --台湾加权股价指数 收跌1.38%至8,514.48点。 --指标10年期公债105/4期增额券殖利率 收低0.8基点至0.8478%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here) **相关背景** --台湾官方于2月份再下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负2.78 %，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。 --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)