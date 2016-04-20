《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：一季度信贷增长存周期性因素，货币政策需防范宏观风险--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，一季度信贷增速较快有一定阶段性、周期性的原因，未来货币政策操作除继续支持实现稳增长的目标，也要注意防范宏观风险。

--《分析师观点》台湾3月外销订单优于预期，惟预期央行6月仍将降息

台湾经济部周三公布，3月外销订单金额较上年同期跌4.7%，优于市场预估的下跌8.6 5%，为连续第12个月衰退。经济部也预估，4月外销订单金额将较3月略减，预估为355-370亿美元。第二季转正成长机会仍在，将待4月数据出来后才会比较明朗。

--香港房地产：中资企业仍为写字楼需求主要来源，料租金续增长--世邦魏理仕

国际物业顾问--世邦魏理仕发表报告称，展望第二季，中资企业仍继续是香港写字楼需求的主要来源，而低空置率将支持租金进一步增长。另一方面，该行表示，留意到近期香港写字楼弃租个案增加，尤其在传统核心区中环。

【金融】

--中国金融：上海银监局警示票据业务风险，要求对存量票据全面自查--消息

两位消息人士透露，中国上海银监局日前向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。

--《热点问答》中国营改增加重银行间业务成本负担，市场影响几何？

中国将于5月1日起全面实施营改增，金融业的纳税档定在6%区间，为最低一档。但由于已公布的细则中增加了不少原来并不需要缴纳营业税的业务项目，业内人士表示银行间业务收入的实际税赋是增加的。

--中国金融：中信信托去年末资产管理规模近1.4万亿元，净利同比增13%

以资产管理规模计中国第一大信托公司--中信信托公布年报显示，2015年末全口径资产管理规模为13,862亿元人民币，比上年同期增长25%；实现净利润超31.5亿元，同比增13%。

--中国金融：不良贷款ABS应披露基础资产分布及预计回收情况--NAFMII

中国银行间交易商协会（NAFMII）发布不良贷款资产支持证券（ABS）信息披露指引（试行），要求披露基础资产分布信息及预计回收情况，包括贷款分布、借款人分布、抵（质）押物分布、预测回收率分布表、现金流回收预测表等。

--路透专访：建银国际谋划大宗商品交易服务发力，筹设新加坡资管平台

中国建设银行旗下投行旗舰建银国际在收购英国贸易公司Metdist Trading Limited的75%股权后，会综合提升经纪服务和效率，弥补在工业金属乃至全球大宗商品市场服务上的短板，并将加快全球布局，争取年内在新加坡设立分支拓资管业务。

【固定收益】

--中国公开市场：单日逆回购创近两个月新高，MLF集中到期央行持续输血

中国央行公开市场逆回购骤增至2,500亿元人民币，单日操作规模创近两个月新高。本周巨量中期借贷便利（MLF）集中到期，加之季度缴税亦对短期资金面形成明显抽水，为维稳流动性，央行通过部分续做MLF以及公开市场加量持续输血。

--中国货币市场：隔夜资金紧势未改，集中缴税及营改增扰动预期

中国银行间市场主要回购利率略有上行，隔夜资金供给仍然紧张。交易员表示，银行集中代缴税导致融出减少，央行公开市场逆回购放量但多属对冲操作，对缓解资金紧势助益有限。

--中国债市动态：现券收益率和IRS携手续涨，新发国债远高预期再增压

资金收紧及基本面向好，中国银行间债市早盘10年国开债等利率债收益率上行，利率互换(IRS)也延续上日升势。在一级市场远高于预期的七年续发国债结果公布后，稍早涨幅略小的二级市场国债收益率扩大涨幅。

--中国新债：财政部下周三将招标发行330亿元固息国债，期限三年

中国财政部公告，将于下周三(27日)在银行间和证交所跨市场招标发行330亿元人民币固息记账式国债，期限三年。

--新债招标：中国七年续发国债中标收益率2.9393%，远高于预期

业内人士透露，中国财政部上午招标的七年期续发固息国债， 中标收益率2.9393%，远高于此前2.86%的预测均值；边际中标收益率为3.0019%，投标倍数1 .81倍。

--新债招标：农发行七年固息债利率3.54%，10年3.58%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年固息债，中标利率分别为3.54%和3.58%；一年、三年和五年固息债，中标利率分别为2.60%、3.08%和3.26%。

--《中国新债预测》国开行10及20年债预测值3.43%和3.99%，二级疲弱添疑虑

中国国家开发银行周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，现券一二级市场疲态不改，机构短期情绪尚难乐观，偏空氛围下，料预计明日两期债定位将接近或高于二级，收益率预测均值分别为3.43%和3.99%。

--中企海外债券：进出口行债获国际投资人追捧，订单额为发行额2.77倍

中国进出口银行成功发行美元、欧元双币种债券，金额等值30亿美元，并获得国际投资人踊跃认购，整体订单总额达到等值83亿美元，为发行额的2.77倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币日内盘整小幅收升，料续升空间有限

人民币兑美元即期小幅收升，隔夜美元指数明显下行推升中间价至四个月新高。交易员称，风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行，但依然未脱离之前的波动区间，除非美元持续偏弱，人民币继续升值空间较为有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌2.3%创近两个月最大单日跌幅，破位引发恐慌抛压

中国股市沪综指收跌2.3%，创近两个月最大单日跌幅。分析师指出，今天大盘延续此前调整走势，下破3,000点后盘中出现恐慌盘出逃的情况，并伴随成交量放大，尾盘缩减跌幅。由于近期市场对债券违约风险蔓延担忧加剧，同时税收营改增加大金融业实际税负，利空因素导致市场情绪重回谨慎。

--香港股市：港交所计划第三季推出收市竞价交易时段，稍后开展测试

港交所行政总裁李小加表示，计划于第三季推出收市竞价交易时段，并将于未来一、两个月开展测试。他在出席一论坛后回答记者提问后表示，有关收市竞价交易时段的安排，是市场结构改革的重要措施，将会今后几天向券商和会员发出新的指引，会提及市场测试及大致推出的时间表。

--《独家新闻》中国化工曾试图“抢亲”，与壳牌争夺BG Group

据七名了解情况的银行和产业消息人士透露，中国化工集团去年年底曾就收购事宜与BG Group接触。当时皇家荷兰/壳牌石油集团正准备达成以520亿美元收购BG的交易。

--中国国企：中船集团资产证券化率在十三五期间将从30%提升至70%--报载

中国证券报报导，中国船舶工业集团公司将进一步推动资产证券化，下属三个上市平台将分别从不同方向承接集团优质资产；中船集团资产证券化率在十三五期间（2016年-2020年）将从目前的30%左右，提升至70%左右。

--中港个股：中国人寿料首季净利跌近六成，因投资收益减少及准备金增加

中国最大寿险公司--中国人寿称，预计今年首季净利同比减少55-60%，因投资收益减少以及传统寿险准备金折现率假设变动的影响。

--中港个股：中海发展预计首季净利按年升1.4倍，因收入增长和支出减少