中国货币市场：隔夜资金紧势未改，集中缴税及营改增扰动预期

路透北京4月20日 - 中国银行间市场周三主要回购利率略有上行，隔夜资金供给仍然紧 张。交易员表示，银行集中代缴税导致融出减少，央行公开市场逆回购放量但多属对冲操作 ，对缓解资金紧势助益有限。 他们并称，即将全面铺开的营改增（营业税改增值税）亦致市场预期有所扰动，但上周 以来央行的一系列操作亦表明其维稳态度坚定，预计敏感时点过后料资金会有所好转。 “（利率）略有上行，资金还是挺紧的，特别是隔夜，主要还是缴税吧...企业把钱给 代缴行后，银行在最后截止日期20号左右集中上交到央行，这等于是对市场主要流动性提供 者的一个（资金收缴）。”华东一银行交易员说。 她并称，央行逆回购虽放量但帮助有限，因其不足以完全对冲资金冻结规模。 华南一基金交易员表示，今天很多银行还在借钱，隔夜较为紧张，七天品种早上还有很 多机构出，虽然都在抬高价格，但是量还是有的。 “现在很多基金想打劫加杠杆出长期限的钱，但长期限的钱出掉后，自己借不到隔夜了 。央行的态度应该是想通过公开市场操作去对冲吧。”该基金交易员称。 此外，亦有交易员担心金融业即将实施的营改增会抬升银行资金成本，压缩其供给规模 。“营改增应该影响大了，我觉得央行得做点贡献了吧，今天好不容易才平的。”华中一银 行交易员说。 中国央行公开市场周三逆回购骤增至2,500亿元人民币，单日操作规模创近两个月新高 。本周巨量中期借贷便利（MLF）集中到期，加之季度缴税亦对短期资金面形成明显抽水， 为维稳流动性，央行通过部分续做MLF以及公开市场加量持续输血。 本周共有5,510亿元MLF到期，其中周二（19日）到期3,280亿元，周四（21日）2,230亿 元。 中国央行分别于上周三和本周一进行两轮MLF操作，规模分别为2,855亿元和1,625亿元 ，均包括三个月和六个月两个品种，利率均与上期持平。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9989 1.9979 +0.10 七天 2.3345 2.3039 +3.06 14天 2.8197 2.7839 +3.58 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.0900 1.2800 +81.00 七天 2.2450 1.9500 +29.50 14天 2.4750 2.4000 +7.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.3533 +4.67 14天 3.0000 2.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0180 2.0040 +1.40 七天 2.3220 2.3050 +1.70 三个月 2.8510 2.8500 +0.10 (完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)