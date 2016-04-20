中国汇市：人民币早盘受中间价带动缩量走升，但料续升空间有限

* 人民币早盘缩量走升，中间价三连升至四个月新高

* 风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行

* 人民币兑美元双边汇率持稳，汇率指数下跌

* 人民币续升空间有限，除非美指大幅偏弱

路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量走升，隔夜美元指数明显下行推升中间价至四个月新高。交易员称，风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行，但依然未脱离之前的波动区间，除非美元持续偏弱，人民币继续升值空间较为有限。

他们并指出，近期人民币对美元双边汇率整体持稳，而参考一篮子货币的人民币汇率指数（CFETS）不断走低，有利改善中国贸易条件；若未来美元再度转强，也可以采取双边汇率基本稳定而CFETS指数偏强思路，为汇率调整提供空间。

“现在都看着美指了，其他的都不看了，其他因素影响美指再通过美指影响人民币，最近都这思路。”一外资行交易员称。

路透计算的人民币CFETS指数周三继续下跌至97.30，创下纪录新低，较2014年底已累计下跌2.7%。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4635元，上日收报6.4722元。今日人民币兑美元中间价 报6.4579元，上日中间价为6.47元。人民币兑美元即期成交额 为93.74亿美元，上日半日为102亿美元。

全球汇市方面，澳元和加元等大宗商品货币周三自近期高位回落，因科威特石油工人罢工结束后，原油价格涨势停滞。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.642元, 上日尾盘为6.6358元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4725元, 上一交易日尾盘报6.4682元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4631；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。