中国汇市：人民币早盘受中间价带动缩量走升，但料续升空间有限

* 人民币早盘缩量走升，中间价三连升至四个月新高
* 风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行
* 人民币兑美元双边汇率持稳，汇率指数下跌
* 人民币续升空间有限，除非美指大幅偏弱
路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量走升，隔夜美元指数明显下行推升中间价至四个月新高。交易员称，风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行，但依然未脱离之前的波动区间，除非美元持续偏弱，人民币继续升值空间较为有限。
他们并指出，近期人民币对美元双边汇率整体持稳，而参考一篮子货币的人民币汇率指数（CFETS）不断走低，有利改善中国贸易条件；若未来美元再度转强，也可以采取双边汇率基本稳定而CFETS指数偏强思路，为汇率调整提供空间。
“现在都看着美指了，其他的都不看了，其他因素影响美指再通过美指影响人民币，最近都这思路。”一外资行交易员称。
路透计算的人民币CFETS指数周三继续下跌至97.30，创下纪录新低，较2014年底已累计下跌2.7%。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.4635元，上日收报6.4722元。今日人民币兑美元中间价 报6.4579元，上日中间价为6.47元。人民币兑美元即期成交额 为93.74亿美元，上日半日为102亿美元。
全球汇市方面，澳元和加元等大宗商品货币周三自近期高位回落，因科威特石油工人罢工结束后，原油价格涨势停滞。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.642元, 上日尾盘为6.6358元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4725元, 上一交易日尾盘报6.4682元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4631；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)