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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 14:00 BJT

更正-欧股业绩：ASML第一季获利优于预期，预计第二季表现强劲

(更正：因英文有误，内文第二段应为低于“上季”，非“上年同期”；第一季营收应为“13.3”亿欧元，非“14.3”亿欧元)

路透阿姆斯特丹4月20日 - 全球半导体设备主要供货商ASML Holding 周三公布，第一季获利优于预期，并预计第二季表现强劲。

ASML第一季净利为1.98亿欧元(2.25亿美元)，低于上季的2.92亿欧元；第一季营收为13.3亿欧元。

路透调查分析师原本预计净利为1.84亿欧元。(完)

(编译 艾茂林; 审校)

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