国际油市：原油期货走低，之前科威特石油工人结束罢工

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因获利回吐和技术型卖盘
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
美国原油 下跌1.10美元，或将近3%，报每桶39.98美元。该合约上日涨1.3美元或3.3%，至41.08美元。
工会在周二的一篇推文公告中称，数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工，导致科威特石油产量锐减，日产量从约300万桶减少至110万桶。但周二产量已回升至约150万桶。
科威特结束罢工，令多哈协议破局引发的空头气焰再度高涨。
“多哈会议之前我们就看空。油价此前在对协议的错误期待之下涨得太过头了。现在这个情况已经修正，我们对价格前景的看法更加中性，”商品经纪商Marex Spectron研究主管Georgi Slavov说。
“大致而言，我们认为今年油价已经触底，我们预计布兰特原油中期价格区间在每桶45-55美元。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李婷仪 审校王洋/王颖)
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。 API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7 9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估 为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16 .2万桶。 上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 李军；审校 利棣儿)