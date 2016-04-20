国际油市：原油期货走低，之前科威特石油工人结束罢工

美国原油 下跌1.10美元，或将近3%，报每桶39.98美元。该合约上日涨1.3美元或3.3%，至41.08美元。

工会在周二的一篇推文公告中称，数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工，导致科威特石油产量锐减，日产量从约300万桶减少至110万桶。但周二产量已回升至约150万桶。

科威特结束罢工，令多哈协议破局引发的空头气焰再度高涨。

“多哈会议之前我们就看空。油价此前在对协议的错误期待之下涨得太过头了。现在这个情况已经修正，我们对价格前景的看法更加中性，”商品经纪商Marex Spectron研究主管Georgi Slavov说。

“大致而言，我们认为今年油价已经触底，我们预计布兰特原油中期价格区间在每桶45-55美元。”(完)

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