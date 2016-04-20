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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 14:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元因股市及油价下跌获得支撑

0617GMT

* 欧元/美元亚洲时段在1.1354-74区间波动

* 股市下跌(沪综指重挫3.9%)、油价跌2.4%，令欧元/美元偏多

* 200小时均线切入位1.1338及100小时均线切入位1.1304构成支撑

* 4月19日及13日高点1.1385-91构成反压

* 行权价1.1300的期权有5.22亿欧元到期；行权价1.1400的期权有4.5亿欧元到期

* 今日重要数据为1400GMT公布的美国成屋销售，预估为成长3.5%

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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