日本股市：日经指数收盘小涨，追随美股隔夜涨势

标题新闻：全球镍市场去年11月恢复供应短缺1,600吨，1-11月供应短缺6.36万吨－INSG
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“科威特石油工人结束罢工的消息打压油价下跌，亚洲市场感受到了油价下跌带来的负面影响，”东京Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Andrew Meredith称，“不过，日经指数守住温和涨幅，追随标普500指数昨日表现，尽管日圆略有上涨。”
三菱汽车 逆市重挫逾15%，此前该公司宣布将在傍晚召开记者会，说明有关燃料效益试验不当行为一事。
东证股价指数 收高0.2%至1,365.78点，JPX-日经400指数 涨0.2%至12,353.47点。(完)
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北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选