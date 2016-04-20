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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 14:36 BJT

日本股市：日经指数收盘小涨，追随美股隔夜涨势

“科威特石油工人结束罢工的消息打压油价下跌，亚洲市场感受到了油价下跌带来的负面影响，”东京Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Andrew Meredith称，“不过，日经指数守住温和涨幅，追随标普500指数昨日表现，尽管日圆略有上涨。”

三菱汽车 逆市重挫逾15%，此前该公司宣布将在傍晚召开记者会，说明有关燃料效益试验不当行为一事。

东证股价指数 收高0.2%至1,365.78点，JPX-日经400指数 涨0.2%至12,353.47点。(完)

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