版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 15:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1355  1.1356  -0.01  +4.56  1.0860
    美元/日圆            108.81  109.17  -0.33  -9.55  120.30
    欧元/日圆         123.58  124.02  -0.35  -5.28  130.47
    美元/瑞郎            0.9613  0.9614  -0.01  -4.04  1.0018
    英镑/美元            1.4375  1.4392  -0.12  -2.46  1.4738
    美元/加元            1.2708  1.2666  +0.33  -8.17  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4736  6.4665  +0.11  -1.44  6.5680
    澳元/美元            0.7791  0.7811  -0.26  +7.09  0.7275
    新西兰元/美元        0.7002  0.7042  -0.57  +2.59  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0919  1.0922  -0.03  +0.30  1.0886
    欧元/英镑         0.7898  0.7886  +0.15  +7.21  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1757  9.1814  -0.06  +0.06  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1417  8.1155  +0.32  -7.90  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐