国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1355 1.1356 -0.01 +4.56 1.0860 美元/日圆 108.81 109.17 -0.33 -9.55 120.30 欧元/日圆 123.58 124.02 -0.35 -5.28 130.47 美元/瑞郎 0.9613 0.9614 -0.01 -4.04 1.0018 英镑/美元 1.4375 1.4392 -0.12 -2.46 1.4738 美元/加元 1.2708 1.2666 +0.33 -8.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.4736 6.4665 +0.11 -1.44 6.5680 澳元/美元 0.7791 0.7811 -0.26 +7.09 0.7275 新西兰元/美元 0.7002 0.7042 -0.57 +2.59 0.6825 欧元/瑞郎 1.0919 1.0922 -0.03 +0.30 1.0886 欧元/英镑 0.7898 0.7886 +0.15 +7.21 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.1757 9.1814 -0.06 +0.06 9.1705 美元/挪威克朗 8.1417 8.1155 +0.32 -7.90 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。