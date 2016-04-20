欧元债市：欧元区公债收益率全线下降，因国际油价下滑

德国10年期公债收益率 下降3个基点至0.15%，距离本月稍早所及一年低位0.075%不远。其他欧债收益率普遍下降2-3个基点。

“油价已回落1美元，这是收益率普遍下降的原因所在，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称，“而且过去几日收益率一直在上升，所以也存在一定的回调。”

Lenz称，欧元区银行放贷调查也将市场关注焦点拉回到周四的欧洲央行会议上来。

一项欧洲央行对银行业者的调查周二显示，欧洲央行的资产购买计划正在伤害银行获利，同时对银行放宽放款条件的贡献很小或在降低。

德国将在今日稍晚标售40亿欧元的10年期公债，料将吸引一定支撑。(完)

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