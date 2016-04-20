台湾汇市：台币升幅缩减徘徊在八个月高位，但股市大跌外资汇出

* 台币兑美元升势缩减 * 股市大跌，外资汇出 * 明日实质区间先看32.200-32.300 路透台北4月20日 - 台币兑美元 周三收盘小升，成交量能再降。汇银人士表示 ，尽管盘初亚币大涨，但是台股开高走低后以大跌收市，且韩元午后也缩减升幅，令台币升 幅回吐；台币持续在逾八个月的收盘高位附近徘徊。 汇银人士也说，今日早盘外商银抛汇，但台股从高点一路走低后，大跌逾百点收市。同 时外商银同步转成买美元汇出。而疑似央行的美元买盘在32.2附近大幅进场干预。台币收盘 前高是2015年8月11日的32.080。 一位外商银行交易主管表示，线图来看，今日台币二度升破32.2但后来又走弱，和上次 的走势非常相像，台币升破32.2后压力不小。 〞就像钉了二根钉子，这里美元有撑，〞前述外商银交易主管表示。 不过他们也说，虽然今日外商银虽较明显汇出，但事实上量能并不大，全日的成交量又 缩小。他们预估，台币仍可能会在32.2-32.3这里震荡。台币今日主要交易区间，上日在32. 248-32.319。 台湾股市周三收盘下跌1.38%，指数连三黑并跌破月线支撑；证交所资料显示，外资及 陆资在台股卖超10.13亿台币，连两日共卖超15.15亿台币。 韩元兑美元 报1,135.2，上日收在1,136.3；台股加权指数 则收跌1.3 8%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.120/32.170，上日 收在32.070。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.248 32.265 32.155-32.250 32.189 5.71 6.67 司 元太外汇经纪公 32.247 32.265 32.160-32.249 32.188 3.09 3.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.055/-0.035 美元/台币六个月期 -0.075/-0.040 -0.075/-0.040 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)