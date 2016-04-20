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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 16:49 BJT

台湾汇市：台币升幅缩减徘徊在八个月高位，但股市大跌外资汇出

* 台币兑美元升势缩减
    * 股市大跌，外资汇出
    * 明日实质区间先看32.200-32.300

    路透台北4月20日 - 台币兑美元 周三收盘小升，成交量能再降。汇银人士表示
，尽管盘初亚币大涨，但是台股开高走低后以大跌收市，且韩元午后也缩减升幅，令台币升
幅回吐；台币持续在逾八个月的收盘高位附近徘徊。 
    
    汇银人士也说，今日早盘外商银抛汇，但台股从高点一路走低后，大跌逾百点收市。同
时外商银同步转成买美元汇出。而疑似央行的美元买盘在32.2附近大幅进场干预。台币收盘
前高是2015年8月11日的32.080。
    
    一位外商银行交易主管表示，线图来看，今日台币二度升破32.2但后来又走弱，和上次
的走势非常相像，台币升破32.2后压力不小。
    
     〞就像钉了二根钉子，这里美元有撑，〞前述外商银交易主管表示。
    
    不过他们也说，虽然今日外商银虽较明显汇出，但事实上量能并不大，全日的成交量又
缩小。他们预估，台币仍可能会在32.2-32.3这里震荡。台币今日主要交易区间，上日在32.
248-32.319。
             
    台湾股市周三收盘下跌1.38%，指数连三黑并跌破月线支撑；证交所资料显示，外资及
陆资在台股卖超10.13亿台币，连两日共卖超15.15亿台币。   
    
    韩元兑美元 报1,135.2，上日收在1,136.3；台股加权指数 则收跌1.3
8%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.120/32.170，上日
收在32.070。
                 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.248     32.265   32.155-32.250   32.189     5.71    6.67
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.247     32.265   32.160-32.249   32.188     3.09    3.42
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.055/-0.035         -0.055/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.075/-0.040          -0.075/-0.040
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价       

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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