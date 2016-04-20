欧洲个股：雀巢扩大切入医药产业，押注消化道药品

标题新闻：美国财政部数据显示中国11月连续第六个月减持美国公债，继续动用储备提振人民币
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路透4月20日 - 雀巢 扩大切入医药业，对一家生物科技公司进行小额投资，这家公司正在研发一种藉由恢复肠道益菌生态以治疗发炎性肠道疾病(IBD)的药品。
在巴黎和波士顿都设有基地的Enterome Bioscience周三表示，瑞士食品集团雀巢已经成为该公司新的投资人，提供1,450万欧元(1,650万美元)融资，以推动其领先候选药物的研发。
这家生物科技同时也在开发IBD的检验方式。
此举凸显出雀巢对于旗下医疗科学部门的志向，该公司认为该部门最终年度营收可以超过100亿瑞郎(100亿美元)。(完)
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路透纽约1月18日 - 美股标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
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