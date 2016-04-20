欧洲个股：雀巢扩大切入医药产业，押注消化道药品

路透4月20日 - 雀巢 扩大切入医药业，对一家生物科技公司进行小额投资，这家公司正在研发一种藉由恢复肠道益菌生态以治疗发炎性肠道疾病(IBD)的药品。

在巴黎和波士顿都设有基地的Enterome Bioscience周三表示，瑞士食品集团雀巢已经成为该公司新的投资人，提供1,450万欧元(1,650万美元)融资，以推动其领先候选药物的研发。

这家生物科技同时也在开发IBD的检验方式。