更新版 1-中国汇市：人民币日内盘整小幅收升，料续升空间有限

* 人民币日内盘整小幅收升，中间价三连升至四个月新高 * 风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上行 * 人民币兑美元双边汇率持稳，汇率指数下跌 * 人民币续升空间有限，除非美指大幅偏弱 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期 周三小幅收升，隔夜美元指数 明显下行推升中间价至四个月新高。交易员称，风险偏好回升打压美元多头，人民币顺势上 行，但依然未脱离之前的波动区间，除非美元持续偏弱，人民币继续升值空间较为有限。 他们并指出，近期人民币对美元双边汇率整体持稳，而参考一篮子货币的人民币汇率指 数（CFETS）不断走低，有利于改善中国贸易条件；若未来美元再度转强，也可采取双边汇 率基本稳定而CFETS指数偏强思路，为汇率调整提供空间。 “现在都看着美指了，其他的都不看了，其他因素影响美指再通过美指影响人民币，最 近都这思路。”一外资行交易员称。 亦有股份行交易员指出，日内美指波动较小人民币亦窄幅整理。美元/人民币成交价在 中间价上方，市场略偏购汇。由于CFETS指数已跌破98，人民币还是有一定贬值压力，短期 可能还是渐进小幅贬值。 路透计算的人民币CFETS指数周三继续下跌至97.30，创下纪录新低，较2014年底已累计 下跌2.7%。 另有大型企业管理层表示，尽管当前人民币汇价已趋稳，但监管层对企业购汇的窗口指 导仍在继续，向境外付款仍存在限制，“人民币目前没有升值的基础，一有风吹草动就容易 有点贬，当然大贬也不可能。所以国际收支形势好转前，估计政策还得偏紧。” 全球汇市方面，澳元和加元等大宗商品货币周三自近期高位回落，因科威特石油工人罢 工结束后，原油价格涨势停滞。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4693 6.4722 0.04% 中间价 6.4579 6.47 0.19% 成交额 203.66亿美元 215.56亿美元 日内波动幅度(pips) 85 日高6.4619 日低6.4710 今年以来升贬幅度 0.38% 2005年汇改以来升贬幅度 27.94% 一年期美元/人民币掉期 +795 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.477 6.4682 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6485 6.6358 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4672；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)