路透基点：Eisa控股五年期贷款规模提高至1.9亿美元--TRLPC

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Eisa控股已将五年期贷款规模由1.6亿美元提高至1.9亿美元，同时为子公司所筹备补充性的5.5亿元人民币(8,400万美元)五年期定期贷款有望很快完成签约。
消息人士称，贷款牵头行兼簿记行为第一商业银行，另有八家银行参与贷款。贷款分为两部分，A部分为1.42亿美元定期贷款，B部分为4,800万美元循环贷款。
两部分利率均较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，最高前端费为20个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。
A部分设有六个月的提款期，将在两年宽限期后，分七次每半年不等额偿还：5%(第1−6次)和70%(第7次)。
这笔贷款于4月15日举行签约。
与此同时，Eisa控股子公司上海宏汇置业的5.5亿元人民币五年期定期贷款即将完成，贷款利率为中国人民银行基准利率的107%。两笔贷款所得均将用于再融资。 (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
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路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。