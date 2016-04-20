路透基点：Eisa控股五年期贷款规模提高至1.9亿美元--TRLPC

路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Eisa控股已将五年期贷款规模由1.6亿美元提高至1.9亿美元，同时为子公司所筹备补充性的5.5亿元人民币(8,400万美元)五年期定期贷款有望很快完成签约。

消息人士称，贷款牵头行兼簿记行为第一商业银行，另有八家银行参与贷款。贷款分为两部分，A部分为1.42亿美元定期贷款，B部分为4,800万美元循环贷款。

两部分利率均较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，最高前端费为20个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，将由借款人支付超出的部分。

A部分设有六个月的提款期，将在两年宽限期后，分七次每半年不等额偿还：5%(第1−6次)和70%(第7次)。

这笔贷款于4月15日举行签约。

与此同时，Eisa控股子公司上海宏汇置业的5.5亿元人民币五年期定期贷款即将完成，贷款利率为中国人民银行基准利率的107%。两笔贷款所得均将用于再融资。 (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)