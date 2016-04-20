《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.4681人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.37 0.856 1.87 市北高新 28.95 1.3 3.44 大众交通 11.63 1.239 1.45 永生投资 14.3 1.73 1.28 老凤祥 40.62 3.883 1.62 S中纺机 15.18 0.671 3.50 鼎立股份 7.4 0.675 1.69 氯碱化工 14.02 0.807 2.69 双钱股份 24.97 1.265 3.05 海立股份 13.17 0.842 2.42 浦东金桥 17.44 1.627 1.66 外高桥 18.61 1.917 1.50 ST联华 12.21 1.268 1.49 锦江投资 33.99 2.027 2.59 中路股份 34.61 2.837 1.89 金山开发 16.62 0.955 2.69 海欣股份 14.01 0.817 2.65 耀皮玻璃 6.52 0.658 1.53 大江股份 9.74 0.639 2.36 上柴股份 13.42 0.87 2.38 丹化科技 6.59 0.606 1.68 上海三毛 20.64 1.616 1.97 友谊股份 13.2 1.644 1.24 上工申贝 13.71 1.076 1.97 上海机电 21.22 2.326 1.41 宝信软件 37.84 3.775 1.55 上海物贸 14.12 1.026 2.13 自仪股份 15.42 1.474 1.62 上海普天 46.74 1.894 3.82 陆家嘴 38.61 3.336 1.79 华新水泥 8.39 0.697 1.86 锦江股份 37.72 2.988 1.95 鄂尔多斯 8.82 0.905 1.51 华电能源 5.07 0.512 1.53 SST天海 6.11 0.528 1.79 大名城 8.41 0.858 1.52 东方通信 8.19 0.765 1.66 黄山旅游 24.96 2.042 1.89 开开实业 18.01 1.383 2.01 海南航空 3.14 0.631 0.77 ST轻骑 5.76 0.536 1.66 振华重工 4.48 0.511 1.36 锦州港 5.27 0.567 1.44 九龙山 6.01 0.635 1.46 凌云股份 12.46 1.378 1.40 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。