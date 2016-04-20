《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加

路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。