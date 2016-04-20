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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 17:53 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳未变，央行冲销弱月底难见紧俏

* 央行冲销力道弱，关注日本央行会议
    * 对票券商跨月拆款利率尚未开出
    * 短票与RP利率稳在低位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周三续稳低位。调度人士表示，央行冲销力道疲弱，令资金浮滥情形
雪上加霜，在预料月底不致重演紧俏情境下，跨月拆款需求仍低迷。
    
    资金调度人士指出，虽然今日两周拆款的成交量较上日明显增加，但跨月的比重偏低，且拆入方均为小型
银行。显示有资金需求的票券商仍在等待，希望成本能够压低。
    
    〞谁先开口谁就输，还没拆到跨月，明天应该就会有。〞一位大型票券商交易员说。
    
    一大型公股银行调度人士认为，由于央行冲销力道未见提振，缺钱的一方肯定不急，撑到最后再跨月即可
。
    
    市场也关注下周日本央行会议，观望决策者是否进一步放松货币政策。日本央行曾在1月底宣布对金融机
构存放在央行的资金实施负利率，此举令亚洲国家纷纷跟进宽松。台湾央行隔日即引导隔夜拆款利率降低至0.
20%。 
    
    资金调度人士指出，日本施行负利率对亚洲国家央行货币政策影响甚钜，会密切关注负利率政策一旦扩大
的效应，尤其是中国与韩国后续的动作。
    
    日本央行总裁黑田东彦周三重申，若实现2%的通胀目标受到威胁，央行做好准备进一步放松政策。 
    
            
 本地时间17:42                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         8,514.48                  8,633.72    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.320%               0.200-0.320%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.315%               0.220-0.310%
    

    **短票需求强**

    短票部分，票券商指出，市场资金宽松，银行对短票需求旺盛，在一向对利率有所坚持的银行也顺应调整
后，跨月短票已难见高于0.30%的利率。
    
     〞老大出手，就都卖他了，其他人只好忍耐一下。〞一位票券商交易员说。
    
    一票券商交易主管预计，下周发票量将会增加，届时应可稍加满足市场需求。    
    
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。
   
    台湾央行周三发行1,487.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,487.5亿相较，定存单发行余额持平上日
。
    
    本周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，余日分别是周四1,814.5亿及周五147亿台币。
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.301%，前日0.300%；
上日区间0.295-0.320%，前日是0.28-0.325%，成交量56.16亿台币，前日在90.89亿。

    拆款中心资料 显示，周三超额准备为371亿台币，累积超额准备5,101亿台币、加计前期1%的超额准
备为7,336亿台币。
    
    
    **RP到期续为主**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日虽有两档美元债交割，但因寿险早已抽钱，因此对市
况没有影响。投信资金偏多，以到期续作为主。   
    
    〞投信资金还不少，只是都没做跨月。〞一位票券商交易员说。
    
    今日有Rabobank发行2.6亿美元债券、欧洲投资银行EIB.UL发行2.0亿美元债券。     
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及
一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。
　
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2
6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) 

 (审校 林高丽)

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