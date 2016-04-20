更新版 1-台湾货币市场：短率持稳未变，央行冲销弱月底难见紧俏

* 央行冲销力道弱，关注日本央行会议 * 对票券商跨月拆款利率尚未开出 * 短票与RP利率稳在低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周三续稳低位。调度人士表示，央行冲销力道疲弱，令资金浮滥情形 雪上加霜，在预料月底不致重演紧俏情境下，跨月拆款需求仍低迷。 资金调度人士指出，虽然今日两周拆款的成交量较上日明显增加，但跨月的比重偏低，且拆入方均为小型 银行。显示有资金需求的票券商仍在等待，希望成本能够压低。 〞谁先开口谁就输，还没拆到跨月，明天应该就会有。〞一位大型票券商交易员说。 一大型公股银行调度人士认为，由于央行冲销力道未见提振，缺钱的一方肯定不急，撑到最后再跨月即可 。 市场也关注下周日本央行会议，观望决策者是否进一步放松货币政策。日本央行曾在1月底宣布对金融机 构存放在央行的资金实施负利率，此举令亚洲国家纷纷跟进宽松。台湾央行隔日即引导隔夜拆款利率降低至0. 20%。 资金调度人士指出，日本施行负利率对亚洲国家央行货币政策影响甚钜，会密切关注负利率政策一旦扩大 的效应，尤其是中国与韩国后续的动作。 日本央行总裁黑田东彦周三重申，若实现2%的通胀目标受到威胁，央行做好准备进一步放松政策。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.248 32.265 台湾加权股价指数<.TWII 8,514.48 8,633.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.320% --两周拆款利率区间 0.200-0.315% 0.220-0.310% **短票需求强** 短票部分，票券商指出，市场资金宽松，银行对短票需求旺盛，在一向对利率有所坚持的银行也顺应调整 后，跨月短票已难见高于0.30%的利率。 〞老大出手，就都卖他了，其他人只好忍耐一下。〞一位票券商交易员说。 一票券商交易主管预计，下周发票量将会增加，届时应可稍加满足市场需求。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.30%，少数成交在0.29%、0.31%。 台湾央行周三发行1,487.5亿台币定存单，与今日存单到期金额1,487.5亿相较，定存单发行余额持平上日 。 本周央行定存单到期总额1兆1,694.5亿台币，余日分别是周四1,814.5亿及周五147亿台币。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.301%，前日0.300%； 上日区间0.295-0.320%，前日是0.28-0.325%，成交量56.16亿台币，前日在90.89亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为371亿台币，累积超额准备5,101亿台币、加计前期1%的超额准 备为7,336亿台币。 **RP到期续为主** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日虽有两档美元债交割，但因寿险早已抽钱，因此对市 况没有影响。投信资金偏多，以到期续作为主。 〞投信资金还不少，只是都没做跨月。〞一位票券商交易员说。 今日有Rabobank发行2.6亿美元债券、欧洲投资银行EIB.UL发行2.0亿美元债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，少数见0.29%、0.32%；短天期及 一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.38-0.40%，以上成交利率皆大致持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持平不变；短天期公债附买回利率主要在0.23-0.2 6%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.29%。与银行承做的债券附买回利率约在0.30-0.31%左右。(完) (审校 林高丽)