金属期市：伦铜自三周高点附近回落，受油价走势逆转拖累

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
“美元低迷和油价反弹可能是昨天铜价走势的两个主要推动力。需求方面，我们认为将会持续贯穿第二季。”
0800GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%至每吨4,927美元，稍早涨至3月29日以来高位4,953美元，而前一交易日上涨2.3%。收在200日移动均线上方也令技术面出现喜人的变化。
上海期货交易所期铜合约 收高1.2%，至每吨37,360元人民币，但脱离了日高。
美元兑大宗商品货币持于10个月低点附近，因风险偏好走强。之前美元兑欧元进一步下滑，因低迷的美国数据强化了对于美联储将维持鸽派立场的观点。
美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。
油价的逆转则损及对大宗商品的人气。
原油期货周三下跌，之前科威特石油工人结束三天的罢工，人们对市场供应过剩的担忧又成为市场主导。 (完)
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(编译 孙国玉/王洋; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。