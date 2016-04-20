金属期市：伦铜自三周高点附近回落，受油价走势逆转拖累

“美元低迷和油价反弹可能是昨天铜价走势的两个主要推动力。需求方面，我们认为将会持续贯穿第二季。”

0800GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%至每吨4,927美元，稍早涨至3月29日以来高位4,953美元，而前一交易日上涨2.3%。收在200日移动均线上方也令技术面出现喜人的变化。

上海期货交易所期铜合约 收高1.2%，至每吨37,360元人民币，但脱离了日高。

美元兑大宗商品货币持于10个月低点附近，因风险偏好走强。之前美元兑欧元进一步下滑，因低迷的美国数据强化了对于美联储将维持鸽派立场的观点。

美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同指向第一季经济增长大幅放缓。

油价的逆转则损及对大宗商品的人气。

原油期货周三下跌，之前科威特石油工人结束三天的罢工，人们对市场供应过剩的担忧又成为市场主导。 (完)

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