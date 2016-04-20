全球贵金属：4月19日SPDR黄金持仓减0.91%，iShares白银持仓增0.43%

路透4月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0 .91%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.43%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,882,582.7 4月19日 26,121,478.8 4月18日 -238,896.1 -0.91% iShares 334,724,214.3 4月19日 333,297,156.3 4月18日 1,427,058.0 0.43%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)