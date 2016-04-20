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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 16:38 BJT

全球贵金属：4月19日SPDR黄金持仓减0.91%，iShares白银持仓增0.43%

路透4月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0
.91%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.43%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     25,882,582.7   4月19日    26,121,478.8     4月18日   -238,896.1  -0.91%
    iShares 334,724,214.3   4月19日   333,297,156.3     4月18日  1,427,058.0   0.43%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)

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