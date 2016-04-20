重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年债预测值3.43%和3.99%，二级疲弱添疑虑

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元

* 招标时间: 4月21日14:30-15:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.38%-3.47%；3.94%-4.01%

* 预测均值: 3.43%；3.99%

路透上海4月20日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，现券一二级市场疲态不改，机构短期情绪尚难乐观，偏空氛围下，料预计明日两期债定位将接近或高于二级，收益率预测均值分别为3.43%和3.99%。

上海一券商交易员表示，现券二级悲观情绪仍难言改善，金融债收益率持续攀升，预计明天招标利率接近或稍高于二级概率较大。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.3568%和3.9580%。

不过亦有交易员表示，临近尾盘恐慌情绪逐渐平静，而且目前这一波调整幅度已经够大，明日国开债招标结果应该不会走高太多。

两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券最新成交 在3.4175%附近，近20年的160205券最新成交 在3.9700%左右。

明日招标的10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第10期和第五期增发债

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10/20年固息

招标时间 4月21日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 4/25

起息日 10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 4/22-4/25

上市日 4/27

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%