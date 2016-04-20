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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 16:57 BJT

英国数据：2月止三个月失业人口增加，为2015年年中以来首见

英国截止2月的三个月失业人口增加2.1万，为去年5-7月所在三个月以来首次增加。

“现在下结论还为时尚早，不过鉴于失业人口自2015年中期以来首增，且自那时以来就业人口出现最慢增速，说明劳动市场近期的改善可能有所减弱，”英国国家统计局官员Nick Palmer称。

截止2月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.8%，低于截止1月三个月的2.1%增幅。路透调查受访经济学家此前预估为增长2.3%。

英国国家统计局一位官员称，今年2月金融服务业支付的奖金数额要低于去年2月水平。

截止2月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.2%，与路透调查的预估一致，同时也与截止1月三个月增幅持平。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王洋/郑茵)

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