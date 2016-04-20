版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 17:01 BJT

《全球汇市》商品货币自高位回落，因油价涨势停滞

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1359  1.1356  +0.03  +4.59  1.0860
    美元/日圆            108.96  109.17  -0.19  -9.43  120.30
    欧元/日圆         123.78  124.02  -0.19  -5.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9613  0.9614  -0.01  -4.04  1.0018
    英镑/美元            1.4369  1.4392  -0.16  -2.50  1.4738
    美元/加元            1.2683  1.2666  +0.13  -8.35  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4735  6.4665  +0.11  -1.44  6.5680
    澳元/美元            0.7814  0.7811  +0.04  +7.41  0.7275
    新西兰元/美元        0.7009  0.7042  -0.47  +2.70  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0924  1.0922  +0.02  +0.35  1.0886
    欧元/英镑         0.7903  0.7886  +0.22  +7.28  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.1794  9.1814  -0.02  +0.10  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1299  8.1155  +0.18  -8.03  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/张明钧/孙茉莉/蔡美珍；审校 艾茂林/李婷仪/王兴亚/刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐