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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 17:11 BJT

《汇市简讯》人民币走软或将提振欧元

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* 人民币兑一篮子货币处于新低 (reut.rs/1SYLgd5)

* 人民币兑一篮子货币走势与欧元间的关联性近期转弱许多

* 但两者在12月至3月间走势的关联性甚高

* 人民币处于新低或有可能重新启动欧元上升趋势

* 欧元/人民币弹离12月至2月升势的23.6%回档位 (reut.rs/1SYOai2)

(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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