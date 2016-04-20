《汇市简讯》人民币走软或将提振欧元

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
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* 人民币兑一篮子货币处于新低 (reut.rs/1SYLgd5)
* 人民币兑一篮子货币走势与欧元间的关联性近期转弱许多
* 但两者在12月至3月间走势的关联性甚高
* 人民币处于新低或有可能重新启动欧元上升趋势
* 欧元/人民币弹离12月至2月升势的23.6%回档位 (reut.rs/1SYOai2)
(完)
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(编译 张明钧; 审校 高琦)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。