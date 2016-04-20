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市场报道 | 2016年 4月 20日 星期三 17:55 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑需收在0.7885下方以确认将进一步走弱

0942GMT

* 结构仍偏空，在远低于0.7940处交投

* 0.7940是3月至4月间从0.7653升至0.8117的38.2%回档位

* 欧元/英镑周二跌破0.7885，此为从0.7653升至0.8117的50%回档位

* 日线需要收在0.7885下方，以进一步削弱结构

* 我们仍在0.8085做空，目标位下调至0.7835

* 技术图表 tmsnrt.rs/26eAvwW

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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