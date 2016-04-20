《汇市简讯》欧元/英镑需收在0.7885下方以确认将进一步走弱

标题新闻：美国财政部数据显示中国11月连续第六个月减持美国公债，继续动用储备提振人民币
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0942GMT
* 结构仍偏空，在远低于0.7940处交投
* 0.7940是3月至4月间从0.7653升至0.8117的38.2%回档位
* 欧元/英镑周二跌破0.7885，此为从0.7653升至0.8117的50%回档位
* 日线需要收在0.7885下方，以进一步削弱结构
* 我们仍在0.8085做空，目标位下调至0.7835
* 技术图表 tmsnrt.rs/26eAvwW
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透纽约1月18日 - 美股标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
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