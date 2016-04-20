澳大利亚大堡礁一半的珊瑚“已经死亡或濒临死亡”--科学家

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼4月20日 - 澳大利亚科学家们周三称，大堡礁只有7%的珊瑚没有白化，一半的珊瑚可能被毁。

当海水温度过高时珊瑚会白化，白化会迫使珊瑚赶走活的海藻，从而钙化并变白。如果温度下降，轻微白化的珊瑚可以恢复，否则珊瑚可能死亡。

尽管近20年来较严重的厄尔尼诺现象导致问题加剧，科学家们认为气候变化才是深层原因。

“以前我们从未见过这种规模的白化。大堡礁北部看起来像是经历了10次飓风同时登陆，”澳大利亚国家珊瑚白化工作组（National Coral Bleaching Taskforce）负责人Terry Hughes教授说道。

“我们目前预计（大堡礁）接近50%的珊瑚已经死亡或邻近死亡，”Hughes对路透称。