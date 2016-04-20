澳大利亚大堡礁一半的珊瑚“已经死亡或濒临死亡”--科学家

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼4月20日 - 澳大利亚科学家们周三称，大堡礁只有7%的珊瑚没有白化，一半的珊瑚可能被毁。
当海水温度过高时珊瑚会白化，白化会迫使珊瑚赶走活的海藻，从而钙化并变白。如果温度下降，轻微白化的珊瑚可以恢复，否则珊瑚可能死亡。
尽管近20年来较严重的厄尔尼诺现象导致问题加剧，科学家们认为气候变化才是深层原因。
“以前我们从未见过这种规模的白化。大堡礁北部看起来像是经历了10次飓风同时登陆，”澳大利亚国家珊瑚白化工作组（National Coral Bleaching Taskforce）负责人Terry Hughes教授说道。
“我们目前预计（大堡礁）接近50%的珊瑚已经死亡或邻近死亡，”Hughes对路透称。
“有人说最坏的时候已经过去。我们不这么认为，他们是错的，”澳大利亚环境部长亨特对记者们说道。“让大家知道这是件大事。我们很认真地对待。”（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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