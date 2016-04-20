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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 18:13 BJT

俄罗斯财政：2016年预算指标为油价平均每桶40美元--财长

路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三表示，今年俄罗斯的预算主要指标，是在假设油价平均为每桶40美元情形下，达成赤字相当于国内生产总值(GDP)的3%。

西卢安诺夫同时表示，长期财政政策指标是假设油价每桶介于40-50美元，这将列入新的财政规定中。

他称，为了配合这项规定，每年财政整顿的幅度相当于GDP的1个百分点。(完)

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