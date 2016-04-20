俄罗斯财政：2016年预算指标为油价平均每桶40美元--财长

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三表示，今年俄罗斯的预算主要指标，是在假设油价平均为每桶40美元情形下，达成赤字相当于国内生产总值(GDP)的3%。
西卢安诺夫同时表示，长期财政政策指标是假设油价每桶介于40-50美元，这将列入新的财政规定中。
他称，为了配合这项规定，每年财政整顿的幅度相当于GDP的1个百分点。(完)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。