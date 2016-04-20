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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 18:15 BJT

全球金属：3月除中国外全球原铝日均产量下降，但总产量增加--IAI

路透伦敦4月20日 - 国际铝业协会(IAI)周三的数据显示，全球除中国外的原铝日均产量3月下降至69,200吨，2月产量为69,900吨。

除中国外，全球原铝产量3月总计为214.6万吨，高于2月的202.7万吨。

中国3月原铝日均产量从前月的71,400吨增加至84,500吨，总产量从2月的207万吨升至262万吨。(完) (编译 王兴亚；审校 刘秀红)

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