全球金属：3月除中国外全球原铝日均产量下降，但总产量增加--IAI

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透伦敦4月20日 - 国际铝业协会(IAI)周三的数据显示，全球除中国外的原铝日均产量3月下降至69,200吨，2月产量为69,900吨。
除中国外，全球原铝产量3月总计为214.6万吨，高于2月的202.7万吨。
中国3月原铝日均产量从前月的71,400吨增加至84,500吨，总产量从2月的207万吨升至262万吨。(完) (编译 王兴亚；审校 刘秀红)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。