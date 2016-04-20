东南亚股市：普遍下跌，新加坡和泰国股指跌离数月收盘高位

“新加坡金融管理局已经作出了增长将更加疲软的预期。鉴于当前处于业绩发布季，我 们认为投资者可能会考虑到前景不稳的因素借近期涨势逢高抛售，”他表示。 泰国股市 跌0.1%，继周二创11月4日以来最高收位后，六个交易日来首次下跌， 分析师警告称，在近期反弹后泰国股市估值已较高。 印尼股市 跌0.1%，印尼央行周四将举行政策会议，料该行维持基准利率不变。 马来西亚股市 跌0.1%，菲律宾股市 在政治变数中连续第四日下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.65 0.63 +0.17 +10.47 332.82 新加坡 2949.95 -1.86 -0.06 +2.33 2882.73 马来西亚 1708.91 -2.24 -0.13 +0.97 1692.51 泰国 1414.96 -1.04 -0.07 +9.86 1288.02 印尼 4876.60 -5.33 -0.11 +6.17 4593.01 菲律宾 7201.37 -13.72 -0.19 +3.59 6952.08 越南 568.03 -0.25 -0.04 -1.90 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王兴亚/孙国玉；审校 孙茉莉)