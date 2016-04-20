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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 18:43 BJT

东南亚股市：普遍下跌，新加坡和泰国股指跌离数月收盘高位

“新加坡金融管理局已经作出了增长将更加疲软的预期。鉴于当前处于业绩发布季，我
们认为投资者可能会考虑到前景不稳的因素借近期涨势逢高抛售，”他表示。
    
    泰国股市 跌0.1%，继周二创11月4日以来最高收位后，六个交易日来首次下跌，
分析师警告称，在近期反弹后泰国股市估值已较高。
    
    印尼股市 跌0.1%，印尼央行周四将举行政策会议，料该行维持基准利率不变。
    
    马来西亚股市 跌0.1%，菲律宾股市 在政治变数中连续第四日下跌。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.65     0.63   +0.17  +10.47   332.82
    新加坡                     2949.95    -1.86   -0.06   +2.33  2882.73
    马来西亚                  1708.91    -2.24   -0.13   +0.97  1692.51
    泰国                      1414.96    -1.04   -0.07   +9.86  1288.02
    印尼                      4876.60    -5.33   -0.11   +6.17  4593.01
    菲律宾                     7201.37   -13.72   -0.19   +3.59  6952.08
    越南                        568.03    -0.25   -0.04   -1.90   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王兴亚/孙国玉；审校 孙茉莉)

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