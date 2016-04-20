全球能源：俄能源部长称沙特和俄罗斯均有能力大幅增产

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，沙特阿拉伯和俄罗斯均有大幅增产潜能。
“的确，沙特有能力大幅增产。我们也是。”诺瓦克说道。
此外，他还称俄罗斯今年石油产量可能会超过5.4亿吨(合约1,080万桶/日)。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。