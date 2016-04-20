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亚洲 | 2016年 4月 20日 星期三 18:57 BJT

全球能源：俄能源部长称沙特和俄罗斯均有能力大幅增产

路透莫斯科4月20日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，沙特阿拉伯和俄罗斯均有大幅增产潜能。

“的确，沙特有能力大幅增产。我们也是。”诺瓦克说道。

此外，他还称俄罗斯今年石油产量可能会超过5.4亿吨(合约1,080万桶/日)。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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