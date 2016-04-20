香港金融：金管局称发现电子银行账户未经授权股票交易个案

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透香港4月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，银行最近通报有关客户的电子银行账户录得未经授权股票交易的个案，但当中不涉及资金转拨，因受双重认证保护。
金管局称，有关银行已向金管局及警方通报相关个案、联络受影响客户，以及采取适当措施保障受影响客户的帐户。
“金管局已就事件知会业界，提醒他们留意，并要求银行加强监察行动，以防范类似的骗案发生。”金管局并称。
金管局又呼吁公众在使用电子银行服务时，如能采取适当防范措施，例如设定难以猜破及与其他互联网服务不同的电子银行密码、避免透过公用电脑或公共无线网络登入电子银行账户，亦有助避免此类骗案。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。