香港金融：金管局称发现电子银行账户未经授权股票交易个案

路透香港4月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，银行最近通报有关客户的电子银行账户录得未经授权股票交易的个案，但当中不涉及资金转拨，因受双重认证保护。

金管局又呼吁公众在使用电子银行服务时，如能采取适当防范措施，例如设定难以猜破及与其他互联网服务不同的电子银行密码、避免透过公用电脑或公共无线网络登入电子银行账户，亦有助避免此类骗案。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)