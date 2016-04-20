马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日上涨，受其它植物油市场涨势带动

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第三日上涨，升至约两周高位。追随其它植物油涨势。
本周迄今棕榈油累计上涨1.7%，之前则连续下跌两周。
马来西亚7月指标棕榈油期货 涨0.8%至每吨2,709马币(701美元)，盘中曾一度升至2,733马币，为4月7日以来最高点。
成交量为51,945口，高于去年的日均量44,600口。
“棕榈油搭上了外部市场的顺风车，”一位在吉隆坡的交易员说，指的是其它植物油。
“市场今天很强劲，因大豆和油价上涨，今早大连棕榈油也上涨。”
大商所9月棕榈油合约 周三飙升2%。
其它油品方面，大连商品交易所9月豆油合约 涨1.6%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 下滑0.4%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
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