美国热股：英特尔宣布全球裁员1.2万，股价盘初小跌

路透4月20日 - 全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔(Intel) 周二宣布全球裁员1.2万，或约员工总数的11%，该公司重新侧重生产支持数据中心和网络连接设备的微芯片业务，从下降的个人电脑业务中转型。