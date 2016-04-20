美国热股：可口可乐第一季营收下降4%，盘初急跌逾4%

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透4月20日 - 可口可乐 营收下降4%，为连续第四季下降，因欧洲市场对起泡类饮料的需求下降并且强势美元侵蚀了拉美等美国以外市场的营收价值。
可口可乐公布，截止4月1日第一季净利降至14.8亿美元，合每股盈余0.34美元，上年同期分别为15.6亿美元和0.35美元。净营收从107.1亿美元降至102.8亿。
可口可乐周三盘初急跌4.5%，报44.51美元，周二收报46.6美元。(完)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选