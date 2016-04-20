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货币新闻 | 2016年 4月 20日 星期三 21:39 BJT

美国热股：可口可乐第一季营收下降4%，盘初急跌逾4%

路透4月20日 - 可口可乐 营收下降4%，为连续第四季下降，因欧洲市场对起泡类饮料的需求下降并且强势美元侵蚀了拉美等美国以外市场的营收价值。

可口可乐公布，截止4月1日第一季净利降至14.8亿美元，合每股盈余0.34美元，上年同期分别为15.6亿美元和0.35美元。净营收从107.1亿美元降至102.8亿。

可口可乐周三盘初急跌4.5%，报44.51美元，周二收报46.6美元。(完)

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