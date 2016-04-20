国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，受益于买兴浓厚

路透新加坡4月20日 - 亚洲燃料油近月跨月正价差进一步收窄，交易员表示得益于坚挺的买兴。

近月5月/6月较新加坡报价的贴水缩窄至每吨负1.75美元，周二为负2.25美元。类似的是，6月/7月合约贴水缩窄0.50美元至每吨负2.50美元。

周一，近月合约录得3月29日以来最深度贴水，为较新加坡报价贴水3.25美元。

普氏窗口中的实货市场的交投活动也走坚，行业消息人士称可报告有五笔交易，总计达100,000吨。

不过尽管实货交易活跃，但380cst燃料油的现货贴水较前日稍稍下跌，走阔0.14美元至每吨较新加坡报价贴水1.58美元。

新加坡现货市场上，兴隆以每吨187美元向Coastal出售20,000吨船期为5月16-20日的380cst高硫燃料油。

Koch以每吨较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为5月5-9日的380cst高硫燃料油。

Koch以每吨较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为5月10-14日的380cst高硫燃料油。

维多以每吨186.50美元的价格，从卢克石油买入20,000吨船期为5月5-9日的380cst高硫燃料油。

摩科瑞以每吨187美元的价格，从卢克石油买入20,000吨船期为5月10-14日的380cst高硫燃料油。(完)

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