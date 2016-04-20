国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，受益于买兴浓厚

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透新加坡4月20日 - 亚洲燃料油近月跨月正价差进一步收窄，交易员表示得益于坚挺的买兴。
近月5月/6月较新加坡报价的贴水缩窄至每吨负1.75美元，周二为负2.25美元。类似的是，6月/7月合约贴水缩窄0.50美元至每吨负2.50美元。
周一，近月合约录得3月29日以来最深度贴水，为较新加坡报价贴水3.25美元。
普氏窗口中的实货市场的交投活动也走坚，行业消息人士称可报告有五笔交易，总计达100,000吨。
不过尽管实货交易活跃，但380cst燃料油的现货贴水较前日稍稍下跌，走阔0.14美元至每吨较新加坡报价贴水1.58美元。
新加坡现货市场上，兴隆以每吨187美元向Coastal出售20,000吨船期为5月16-20日的380cst高硫燃料油。
Koch以每吨较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为5月5-9日的380cst高硫燃料油。
Koch以每吨较新加坡报价贴水1.50美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为5月10-14日的380cst高硫燃料油。
维多以每吨186.50美元的价格，从卢克石油买入20,000吨船期为5月5-9日的380cst高硫燃料油。
摩科瑞以每吨187美元的价格，从卢克石油买入20,000吨船期为5月10-14日的380cst高硫燃料油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。