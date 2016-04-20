国际油市：亚洲石脑油现货价持稳，汽油裂解价差反弹

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油近月6月上半月裂解价差周三下滑至每吨70.60美元，跟随布兰特原油走低。
但石脑油现货价格基本持稳至上涨，韩国Lotte Chemical购买一批6月上半月运抵韩国丽水的石脑油船货，成本加运费价与日本报价持平至小幅溢价0.25美元。
韩国最近的一笔交易是，4月11日LG化学购买了一艘5月下半月交割的石脑油船货，价格为平价。
预计继Lotte Chemical之后，将会有更多买家买入6月上半月交割的石脑油船货。
亚洲汽油裂解价差自两个月低点反弹，触及三日高点媒体7.08美元，但庞大的供应依然令卖家感到担忧，特别是中国可能会将过多的汽油推向出口市场。
法国道达尔向托克(Trafigura)出售一艘92号汽油船货，船期为5月5-9日，价格为每桶50.10美元。
法国道达尔向维多公司出售一艘92号汽油船货，船期为5月10-14日，价格为每桶50.25美元。
无石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉；审校 母红)
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