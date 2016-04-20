国际油市：亚洲石脑油现货价持稳，汽油裂解价差反弹

路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油近月6月上半月裂解价差周三下滑至每吨70.60美元，跟随布兰特原油走低。

但石脑油现货价格基本持稳至上涨，韩国Lotte Chemical购买一批6月上半月运抵韩国丽水的石脑油船货，成本加运费价与日本报价持平至小幅溢价0.25美元。

韩国最近的一笔交易是，4月11日LG化学购买了一艘5月下半月交割的石脑油船货，价格为平价。

预计继Lotte Chemical之后，将会有更多买家买入6月上半月交割的石脑油船货。

亚洲汽油裂解价差自两个月低点反弹，触及三日高点媒体7.08美元，但庞大的供应依然令卖家感到担忧，特别是中国可能会将过多的汽油推向出口市场。

法国道达尔向托克(Trafigura)出售一艘92号汽油船货，船期为5月5-9日，价格为每桶50.10美元。

法国道达尔向维多公司出售一艘92号汽油船货，船期为5月10-14日，价格为每桶50.25美元。

无石脑油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻