欧洲汇市：英镑兑欧元升至三周高位，因民调显示留欧阵营支持率上升

路透伦敦4月20日 - 英镑兑欧元周三触及三周高位，此前民调显示英国留欧阵营支持率上升。英国将在6月举行退欧公投。

刊登在英国旗帜晚报(Evening Standard)上的Ipsos MORI民调结果显示，“留欧”阵营支持率为49%，领先“退欧”阵营10个百分点。之前Ipsos MORI的3月民调结果为“留欧”阵营支持率领先8个百分点。

周三稍早公布的TNS民调结果类似。

英镑兑欧元 盘中升至3月30日来最高的0.78675英镑，今日上涨0.2%。英镑兑美元 小跌至1.4380美元，但离周二触及的三周高位1.4420不远。

“这些民调显示 '留欧'阵营支持率不断上升。这降低了英镑的风险溢价，”一现汇交易商表示。

博彩公司目前预计，在6月23日公投中，英国退欧的机率仅为三分之一。

英镑稍早下滑，此前数据显示，截至2月的三个月英国失业人数2015年中以来首次增加，薪资增长放缓，这是英国经济正在放缓的最新迹象。

“数据疲弱，但退欧忧虑(缓和)推动英镑走强，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri说。